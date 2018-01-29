Надаль сохранил первую строчку в мировом рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 29 января рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, Рафаэль Надаль сохранил лидерство. Швейцарец Роджер Федерер благодаря победе на Australian Open смог сократить отставание от испанца. Другой финалист открытого чемпионата Австралии — Марин Чилил поднялся на третье место в рейтинге, опередив болгарина Григором Димитрова, немца Александра Зверева и австрийца Доминика Тима.

Лучшим из россиян остался Андрей Рублёв. В обновлённой версии рейтинга он опустился с 32-го на 35-е место.

Карен Хачанов и Даниил Медведев потеряли две и три позиции соответственно, расположившись на 49-й и 56-й строчке рейтинга.

Евгений Донской поднялся с 72-го на 71-е место.

Михаил Южный опустился с 90-й на 92-ю позицию.

Ранее Федерер рассказал, что помогает ему сохранять мотивацию для побед в турнирах Большого шлема.