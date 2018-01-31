СМИ: Норвежские олимпийцы отказываются носить национальную форму из-за нацистской символики

Представители горнолыжной команды Норвегии на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане отказались носить национальную форму из-за нацистской символики.

Об этом сообщает Daily Mail.

На свитера нанесены символы, обозначающие руны бога войны Тира и древо жизни из скандинавской мифологии, однако они же в настоящий момент используются неонацистскими движениями.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет позволил Бьорндалену войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на ОИ-2018.