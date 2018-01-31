Репилов обратился к спортсменам, которые примут участие в ОИ-2018

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Российский саночник Роман Репилов на встрече президента России Владимира Путина с олимпийцами обратился к спортсменам, которые примут участие в Играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Я хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку спорта в такой сложной ситуации. Хочу также обратиться ко всем спортсменам сейчас. Мы едем на Олимпиаду, где на нас будет смотреть весь мир и ждать того, что мы ошибёмся, что у нас что-то может не получиться», — приводит слова Репилова официальный сайт президента России.

Как отметил саночник, российские спортсмены должны доказать на Олимпиаде, что они являются лучшими и что их не получится сломить.

Он заявил о необходимости собраться и выиграть как можно больше медалей и доказать, что Россия является самой сильной спортивной державой в мире.

Ранее сообщалось, что Путин поручил провести отдельные соревнования для не попавших на ОИ-2018 спортсменов.

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