Путин поручил провести отдельные соревнования для не попавших на ОИ-2018 спортсменов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Путин поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в таком же размере, как на Олимпийских играх», — сказал Песков.
Кроме того, по словам Пескова, будет проработан вопрос о проведении рекламных кампаний этих соревнований.
Ранее Путин пообещал поддержать спортсменов, которые не смогли поехать на ОИ-2018.