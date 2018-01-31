Путин поручил провести отдельные соревнования для не попавших на ОИ-2018 спортсменов

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Президент России Владимир Путин дал поручение организовать отдельные соревнования для спортсменов, которые не были допущены к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Путин поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в таком же размере, как на Олимпийских играх», — сказал Песков.

Кроме того, по словам Пескова, будет проработан вопрос о проведении рекламных кампаний этих соревнований.

Ранее Путин пообещал поддержать спортсменов, которые не смогли поехать на ОИ-2018.

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