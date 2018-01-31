Путин пообещал поддержать спортсменов, которые не смогли поехать на ОИ-2018

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с российскими олимпийцами пообещал сделать всё для того, чтобы самая важная составляющая спорта не потеряла смысл.

«Мы понимаем, что современный спорт связан и со спонсорством, с рекламой и со всем, что сопровождает крупные международные соревнования. Но если современный международный спорт, олимпийское движение утратят самую важную составляющую спорта, объединяющую народы и страны, то тогда всё это просто потеряет смысл. И тогда призыв основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена, лозунг «О, спорт, ты мир!» просто утратит свой смысл», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Он отметил, что Россия будет делать всё для того, чтобы этого не произошло, работать с международными организациями и поддерживать тех российских спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду.

«Для нас некоторые вещи являются действительно странными в этой связи, потому что, вы знаете, в отношении многих из них было заявлено, что их не допускают по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом. Тогда возникает вопрос: с чем мы боремся — с допингом или с чем-то другим? Мы бы хотели узнать с чем», — заявил Путин.

Он добавил, что намерен провести предметный разговор с коллегами из международных организаций и со всем этим разобраться.

Ранее Путин попросил прощения у российских спортсменов из-за ситуации вокруг ОИ.