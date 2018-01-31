Путин — олимпийцам: простите нас за то, что мы не смогли оградить вас

Президент России Владимир Путин обратился к российским спортсменам, которые будут выступать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы знаем, как тяжело даются победы в спорте. Вдвойне тяжелее, когда в стране складывается такая оценка, звучат разные, противоположные мнения на этот счёт. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить. Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть сомнений, что Россия поддерживала и поддерживает идею чистого спорта. Чистого от допинга и наносных явлений. Сделаем всё, чтобы защитить тех, кто пострадал», — сказал Путин во время встречи с олимпийцами.

Президент призвал российских спортсменов отбросить лишние мысли.

«Не думайте ни о чём, что сопровождает ОИ в последнее время, сконцентрируйтесь на том, что вас поддерживают миллионы болельщиков, которые любят вас и ждут ваших побед», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что спорт не должен быть полем битвы за какие-то политические интересы.