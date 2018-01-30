Путин: спорт не должен быть полем битвы за какие-то политические интересы
«Нельзя использовать спорт как поле битвы за какие-то политические интересы», — сказал Путин. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, как выстраивать отношения с Международным олимпийским комитетом после недопуска на Олимпиаду ряда чистых российских спортсменов.
По его словам, России нужно работать с международными организациями, так как им тоже нелегко приходится.
«Там очень много людей, поверьте, благожелательно относящихся к нашей стране, болеющих за мировой спорт, я надеюсь, что эта страница всё-таки будет перевёрнута, причём в самое ближайшее время», — добавил Путин.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова придурком, отметив странным тот факт, что обвинения в адрес России основываются именно на его показаниях.