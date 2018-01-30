Путин: спорт не должен быть полем битвы за какие-то политические интересы

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Кандидат в президенты России и нынешний глава государства Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами заявил, что спорт не должен быть ареной для битв за какие-то политические интересы.

«Нельзя использовать спорт как поле битвы за какие-то политические интересы», — сказал Путин. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, как выстраивать отношения с Международным олимпийским комитетом после недопуска на Олимпиаду ряда чистых российских спортсменов.

По его словам, России нужно работать с международными организациями, так как им тоже нелегко приходится.

«Там очень много людей, поверьте, благожелательно относящихся к нашей стране, болеющих за мировой спорт, я надеюсь, что эта страница всё-таки будет перевёрнута, причём в самое ближайшее время», — добавил Путин.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова придурком, отметив странным тот факт, что обвинения в адрес России основываются именно на его показаниях.

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