Россияне Спицов и Якимушкин завоевали серебро и бронзу на молодёжном ЧМ по лыжным гонкам

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Российские лыжники Денис Спицов и Иван Якимушкин стали обладателями серебряной и бронзовой медалей по итогам гонки на 15 км на молодёжном чемпионате мира в швейцарском Гомсе.

Спицов показал результат 36 минут 33,1 секунды. Его соотечественник Якимушкин — 37 минут 3,5 секунды.

Первым финишировал представитель Норвегии Маттис Стеншаген (36 минут 28,3 секунды).

Ранее сообщалось, что россиянки Кирпиченко и Жеребятьева выиграли золото и серебро на МЧМ по лыжным гонкам.

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