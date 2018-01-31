Россияне Спицов и Якимушкин завоевали серебро и бронзу на молодёжном ЧМ по лыжным гонкам

Российские лыжники Денис Спицов и Иван Якимушкин стали обладателями серебряной и бронзовой медалей по итогам гонки на 15 км на молодёжном чемпионате мира в швейцарском Гомсе.