Россиянки Кирпиченко и Жеребятьева выиграли золото и серебро на молодёжном ЧМ по лыжным гонкам

Российская лыжница Яна Кирпиченко выиграла гонку на 10 км классическим стилем на молодёжном чемпионате мира (до 23 лет) в швейцарском Гомсе.

Её результат — 27 минут 46,1 секунды. Второй стала ещё одна россиянка Анна Жеребятьева (отставание 13,9 секунды), третье место заняла Надин Фендрих из Швейцарии (+29,6). В топ-10 также вошли Наталья Непряева и Лидия Дуркина — пятое и седьмое места соответсвенно. Ранее россиянин Сергей Ардашев стал серебряным призёром ЮЧМ по лыжным гонкам.