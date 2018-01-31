Россиянки Кирпиченко и Жеребятьева выиграли золото и серебро на молодёжном ЧМ по лыжным гонкам

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Российская лыжница Яна Кирпиченко выиграла гонку на 10 км классическим стилем на молодёжном чемпионате мира (до 23 лет) в швейцарском Гомсе.

Её результат — 27 минут 46,1 секунды.

Второй стала ещё одна россиянка Анна Жеребятьева (отставание 13,9 секунды), третье место заняла Надин Фендрих из Швейцарии (+29,6).

В топ-10 также вошли Наталья Непряева и Лидия Дуркина — пятое и седьмое места соответсвенно.

Ранее россиянин Сергей Ардашев стал серебряным призёром ЮЧМ по лыжным гонкам.

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