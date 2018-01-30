Россиянин Ардашев стал серебряным призёром ЮЧМ по лыжным гонкам
Российский лыжник Сергей Ардашев занял второе место в гонке на 10 км классическим стилем на юношеском чемпионате мира, проходящем в Швейцарии.
Ардашев показал результат 25 минут 6,8 секунды.
Победу одержал норвежец Йон Рольф Скамо Хопе. Тройку призёров замкнул его соотечественник — Йёрген Липперт.
В топ-10 вошли ещё два представителя России — Кирилл Киливнюк (шестое место) и Александр Терентьев (10-е место).
Ранее сообщалось, что Полина Некрасова выиграла ЮЧМ по лыжным гонкам.
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