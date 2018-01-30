Россиянка Некрасова выиграла ЮЧМ по лыжным гонкам

Российская лыжница Полина Некрасова стала победительницей гонки на юношеском чемпионате мира.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Некрасова преодолела дистанцию 5 км за 13 минут 58,7 секунды.

На втором месте оказалась американка Хейли Свирбул (14 минут 13,1 секунды).

Третью позицию заняла представительница Финляндии Анита Корва (14 минут 24,1 секунды).

Ранее российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о встрече с биатлонистами Антоном Шипулиным и Максимом Цветковым.