Устюгов: где черпать мотивацию, чтобы отдаваться любимому делу?

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о встрече с биатлонистами Антоном Шипулиным и Максимом Цветковым.

Все трое спортсменов не допущены к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Антон Шипулин и Максим Цветков приехали поддержать нас и поделиться секретами даблпулинга», — написал Устюгов в своём Instagram.

Он отметил, что Шипулин и Цветков показали достойные результаты на «Марчалонге», а его самого ждёт серьёзное испытание с сильнейшими соперниками в серии классических марафонов Visma Ski Classics.

«А если серьёзно, у всех нас один вопрос: «Что делать дальше, где черпать мотивацию, чтобы отдаваться своему любимому делу?» — заявил Устюгов.

По его словам, никто из спортсменов не знает, что будет дальше, ведь их цели и мечты были разрушены в один момент.

«В такую минуту очень важна поддержка, спасибо всем, приятно читать и слышать добрые слова. Вместе мы справимся», — подытожил Устюгов.

Ранее сообщалось, что отказавшаяся от участия в ОИ-2018 Ольга Граф не намерена завершать карьеру.