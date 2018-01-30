Устюгов: где черпать мотивацию, чтобы отдаваться любимому делу?
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Все трое спортсменов не допущены к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Антон Шипулин и Максим Цветков приехали поддержать нас и поделиться секретами даблпулинга», — написал Устюгов в своём Instagram.
Он отметил, что Шипулин и Цветков показали достойные результаты на «Марчалонге», а его самого ждёт серьёзное испытание с сильнейшими соперниками в серии классических марафонов Visma Ski Classics.
«А если серьёзно, у всех нас один вопрос: «Что делать дальше, где черпать мотивацию, чтобы отдаваться своему любимому делу?» — заявил Устюгов.
По его словам, никто из спортсменов не знает, что будет дальше, ведь их цели и мечты были разрушены в один момент.
«В такую минуту очень важна поддержка, спасибо всем, приятно читать и слышать добрые слова. Вместе мы справимся», — подытожил Устюгов.
Антон Шипулин @anton_shipulin и Максим Цветков @maksim_tsvetkov приехали поддержать нас и поделиться секретами даблпулинга😂Они герои, без подготовки показали достойные результаты на Марчелонге, классикой. В субботу меня ждёт испытание с сильнейшими марафонцами в серии классических марафонов @vismaskiclassics 💪🏽 А если серьёзно у всех нас один вопрос: " что делать дальше, где черпать мотивацию, чтобы отдаваться своему любимому делу". Наша цель в один миг разрушилась и никто не знает что будет дальше. В такую минуту очень важна поддержка, спасибо всем , приятно читать и слышать добрые слова. Вместе мы справимся. #вместемысила #сборнаяроссии🇷🇺 #cramerteam
Ранее сообщалось, что отказавшаяся от участия в ОИ-2018 Ольга Граф не намерена завершать карьеру.