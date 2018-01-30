Отказавшаяся от участия в ОИ-2018 Граф не намерена завершать карьеру

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Российская конькобежка Ольга Граф, которая решила отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на приглашение Международного олимпийского комитета (МОК), заявила о намерении продолжить карьеру в конькобежном спорте.

Как сообщает «Р-Спорт», 34-летняя спортсменка отметила, что хочет продолжить тренироваться.

«Если будут альтернативные соревнования, приму в них участие», — сказала Граф.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, в свою очередь, подтвердил, что Ольга Граф продолжит подготовку и не будет завершать карьеру.

«По крайней мере, в этом сезоне она ещё намерена», — заявил Кравцов.

Ранее сообщалось, что российская конькобежка Граф отказалась участвовать в ОИ-2018.

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