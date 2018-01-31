ФК «Лидс» отказался от новой эмблемы из-за недовольства болельщиков

Английский футбольный клуб «Лидс» принял решение отказаться от использования недавно представленной новой эмблемы.

По информации The Telegraph, болельщики команды собрали более 77 тыс. подписей против новой эмблемы, назвав её «ужасной» и «трагической».

Теперь «Лидс» будет консультироваться со своими фанатами по поводу изменения логотипа. Клуб предложил болельщикам отправлять свои идеи дизайна на электронную почту команды. 21 февраля будет проведено голосование на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что первые в истории футболиста купили за биткоины.