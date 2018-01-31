Впервые в истории футболиста купили за биткоины

Турецкий любительский клуб «Харунустаспор» приобрёл футболиста Омера Фарука Кироглу за биткоины.

Сумма сделки составила 0,0524 биткоина, что равняется приблизительно €440, сообщает Twitter FutbolArena.

Впервые в истории футболист перешёл в другой клуб за криптовалюту.

Ранее клуб главного дивизиона Дании по хоккею «Рангстед Сайер Кэпитал» предложил своим игрокам зарплату в биткоинах.