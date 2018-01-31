Президент ПКР: решение об участии в Паралимпийских играх примут спортсмены
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР), зампред комитета Совета Федерации Владимир Лукин рассказал на пленарном заседании верхней палаты, когда будет принято решение о выступлении российских паралимпийцев на Играх в Пхёнчхане.
«Завтра (1 февраля) будет заседание исполкома ПКР, и решающие слово об участии в Паралимпийских играх будет за спортсменами», — заявил Лукин.
Он отметил, что по итогам предварительного обсуждения большинство атлетов и тренеров считают необходимым принять участие в Паралимпийских играх в марте.
Ранее Матвиенко назвала развалом олимпийского движения решение по российским паралимпийцам.
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