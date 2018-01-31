Матвиенко — о решении МПК по российским паралимпийцам: это развал олимпийского движения

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Очень хочется надеяться, что международная спортивная общественность, парламентарии стран, наконец, всё-таки встряхнутся и поймут, что происходит в мире, что это надо остановить, что это развал олимпийского движения. Люди, которые это делают, войдут в историю как сделавшие ситуацию неприемлемой ни духу, ни хартии олимпийского движения, которые своими деяниями просто разваливают олимпийское движение», — заявила Матвиенко в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

МПК допустил российских паралимпийцев к Играм 2018 года в Пхёнчхане в статусе нейтральных спортсменов. Россиянам также запрещено демонстрировать флаг и символику, ассоциирующиеся с Россией.

Ранее МОК запретил белорусам использовать российский флаг на Паралимпиаде-2018.

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