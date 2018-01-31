Состоялось официальное открытие главного пресс-центра Олимпиады-2018 в Пхёнчхане
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Рёнхап».
Глава оргкомитета ОИ-2018 Ли Хи Бом и председатель координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг приняли участие в официальной церемонии открытия.
Главный пресс-центр располагается на горном курорте «Альпензия» в Пхёнчхане.
Ранее лыжники КНДР и Южной Кореи приступили к совместным двухдневным тренировкам на территории северокорейского города Вансан.