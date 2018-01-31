«Сент-Луис» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Барбашёв забросил шайбу

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«Сент-Луис Блюз» на своей арене обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. 

В составе «Сент-Луиса» отличились россиянин Иван Барбашёв (25-я минута), Патрик Берглунд (46-я минута) и Александр Стин (58-я минута).

У «Монреаля» забил Шарль Юдон (59-я минута).

Эта победа стала для «Сент-Луиса» третьей подряд.

В других матчах «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» — 3:1, «Даллас Старз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» — 0:3, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл команде «Виннипег Джетс» — 1:3.

Ранее сооющалось, что хет-трик Евгения Малкина помог «Питтсбургу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

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