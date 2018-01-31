«Сент-Луис» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Барбашёв забросил шайбу
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе «Сент-Луиса» отличились россиянин Иван Барбашёв (25-я минута), Патрик Берглунд (46-я минута) и Александр Стин (58-я минута).
Come on Barbie, let's go party 🚨 #stlbluespic.twitter.com/0Nk2sytkAA— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 31 января 2018 г.
У «Монреаля» забил Шарль Юдон (59-я минута).
Эта победа стала для «Сент-Луиса» третьей подряд.
В других матчах «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» — 3:1, «Даллас Старз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» — 0:3, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл команде «Виннипег Джетс» — 1:3.
Ранее сооющалось, что хет-трик Евгения Малкина помог «Питтсбургу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.