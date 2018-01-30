«Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста из клуба MLS

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Английский «Манчестер Сити» объявил о трансфере полузащитника Джека Харрисона из клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».

Как сообщает пресс-служба горожан, соглашение с 21-летним англичанином рассчитано на 3,5 года.

Отмечается, что до конца текущего сезона Харрисон на правах аренды будет выступать за клуб Чемпионшипа — «Мидлсбро».

Харрисон выступал за «Нью-Йорк Сити» на протяжении двух сезонов. На его счету 14 голов в 61 матче за команду во всех турнирах.

В его активе также два матча в составе молодёжной сборной Англии.

Ранее «Манчестер Сити» объявил о трансфере Эмерика Лапорта за рекордную сумму.

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