«Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста из клуба MLS
Как сообщает пресс-служба горожан, соглашение с 21-летним англичанином рассчитано на 3,5 года.
Отмечается, что до конца текущего сезона Харрисон на правах аренды будет выступать за клуб Чемпионшипа — «Мидлсбро».
Харрисон выступал за «Нью-Йорк Сити» на протяжении двух сезонов. На его счету 14 голов в 61 матче за команду во всех турнирах.
В его активе также два матча в составе молодёжной сборной Англии.
Ранее «Манчестер Сити» объявил о трансфере Эмерика Лапорта за рекордную сумму.