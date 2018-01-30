«Манчестер Сити» объявил о трансфере Лапорта за рекордную сумму
Французский защитник Эмерик Лапорт стал футболистом «Манчестер Сити».
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
23-летний игрок подписал контракт до лета 2023 года.
По информации BBC, £57 млн, которые были выплачены «Атлетику» — бывшей команде Лапорта, — являются рекордными для «Манчестер Сити».
Ранее британское издание поздравило футболиста Крауча с днём рождения и сравнило его с жирафом.
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