«Манчестер Сити» объявил о трансфере Лапорта за рекордную сумму

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Французский защитник Эмерик Лапорт стал футболистом «Манчестер Сити».

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

23-летний игрок подписал контракт до лета 2023 года.

По информации BBC, £57 млн, которые были выплачены «Атлетику» — бывшей команде Лапорта, — являются рекордными для «Манчестер Сити».

Ранее британское издание поздравило футболиста Крауча с днём рождения и сравнило его с жирафом.

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