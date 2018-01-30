Британское издание поздравило футболиста Крауча с днём рождения и сравнило его с жирафом

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Известный футбольный интернет-портал Goal поздравил нападающего «Сток Сити» и сборной Англии Питера Крауча с днём рождения.

На своей странице в Twitter Goal выложил коллаж, где на одной из картинок изображён жираф.

Рост футболиста, которому сегодня исполнилось 37 лет, составляет 201 сантиметр.

Ранее ЦСКА объявил о переходе нападающего «Лестера» Мусы.

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