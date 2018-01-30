Британское издание поздравило футболиста Крауча с днём рождения и сравнило его с жирафом
Известный футбольный интернет-портал Goal поздравил нападающего «Сток Сити» и сборной Англии Питера Крауча с днём рождения.
На своей странице в Twitter Goal выложил коллаж, где на одной из картинок изображён жираф.
Рост футболиста, которому сегодня исполнилось 37 лет, составляет 201 сантиметр.
Happy birthday, @petercrouch 🎈 pic.twitter.com/1fKSBylifz— Goal (@goal) 30 января 2018 г.
Ранее ЦСКА объявил о переходе нападающего «Лестера» Мусы.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.