Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

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Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy.

В матче первого круга Касаткина в трёх сетах обыграла словачку Викторию Кужмову. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

Следующей соперницей Касаткиной станет француженка Ализе Корне.

Ранее сообщалось, что Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге.

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