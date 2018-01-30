Звонарёва вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге
Россиянка Вера Звонарёва пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy.
В матче первого круга соперницей Звонарёвой была голландка Кики Бертенс. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу россиянки. В перерыве между партиями Бертенс приняла решение отказаться от продолжения матча из-за плохого самочувствия.
Следующей соперницей Звонарёвой станет латвийка Елена Остапенко.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова получила уайлд-кард для выступления на турнире в Дубае.
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