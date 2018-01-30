СМИ: Шарапова получила уайлд-кард для выступления на турнире в Дубае

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Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение на участие в соревнованиях Международной теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
СМИ: Шарапова получила уайлд-кард для выступления на турнире в Дубае
  • Reuters
  • © Edgar Su

Об этом информирует Tennis World USA.

Шарапова принимала участие в турнире в Дубае в 2006 году, где потерпела поражение в финале. В нынешнем сезоне россиянка уступила представительнице Германии Анжелике Кербер в третьем раунде Australian Open.

Турнир в Дубае пройдёт с 19 по 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Шарапова попала в список претендентов на лучший удар января.

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