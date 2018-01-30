СМИ: Шарапова получила уайлд-кард для выступления на турнире в Дубае
Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение на участие в соревнованиях Международной теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
- Reuters
- © Edgar Su
Об этом информирует Tennis World USA.
Шарапова принимала участие в турнире в Дубае в 2006 году, где потерпела поражение в финале. В нынешнем сезоне россиянка уступила представительнице Германии Анжелике Кербер в третьем раунде Australian Open.
Турнир в Дубае пройдёт с 19 по 24 февраля.
Ранее сообщалось, что Шарапова попала в список претендентов на лучший удар января.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard