Шарапова попала в список претендентов на лучший удар января
Российская теннисистка Мария Шарапова попала в список претендентов на победу в номинации «Удар января 2018 года».
- globallookpress.com
- © Li Peng
В голосовании, которое проводится на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), также принимают участие британка Йоханна Конта, представительница Австралии Дарья Гаврилова, спортсменка из Польши Агнешка Радваньска и немка Анжелика Кербер.
Обладательница звания будет названа 2 февраля.
Ранее сообщалось, что россиянка Потапова сыграет с первой ракеткой мира Возняцки в 1/8 финала турнира WTA в Санкт-Петербурге.
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