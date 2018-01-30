Шарапова попала в список претендентов на лучший удар января

Российская теннисистка Мария Шарапова попала в список претендентов на победу в номинации «Удар января 2018 года».

В голосовании, которое проводится на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), также принимают участие британка Йоханна Конта, представительница Австралии Дарья Гаврилова, спортсменка из Польши Агнешка Радваньска и немка Анжелика Кербер.

Обладательница звания будет названа 2 февраля.

Ранее сообщалось, что россиянка Потапова сыграет с первой ракеткой мира Возняцки в 1/8 финала турнира WTA в Санкт-Петербурге.