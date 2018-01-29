Россиянка Потапова сыграет с первой ракеткой мира Возняцки в 1/8 финала турнира WTA в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy.

16-летняя Потапова в двух сетах обыграла Татьяну Марию из Германии в матче первого круга — 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 29 минут.

За выход в 1/4 финала Потапова поспорит с первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки.

Ранее сообщалось, что Возняцки возглавила мировой рейтинг теннисисток WTA.