Стал известен состав сборной России по хоккею на контрольный матч с Белоруссией
С первых минут на лёд московской арены «ВТБ Ледовый дворец» выйдут:
— голкиперы: Василий Кошечкин (Илья Сорокин);
— первое звено: Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк (капитан) и Сергей Мозякин;
— второе звено: Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Кирилл Капризов;
— третье звено: Богдан Киселевич, Егор Яковлев, Сергей Широков, Николай Прохоркин и Александр Барабанов;
— четвёртое звено: Андрей Зубарев, Артём Зуб, Иван Телегин, Сергей Андронов, Сергей Калинин\Михаил Григоренко.
Начало матча — в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что российских хоккеистов ждёт «жёсткий» разговор по поводу требований МОК о национальной принадлежности.