Стал известен состав сборной России по хоккею на контрольный матч с Белоруссией

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на контрольный матч со сборной Белоруссии.

С первых минут на лёд московской арены «ВТБ Ледовый дворец» выйдут:

— голкиперы: Василий Кошечкин (Илья Сорокин);

— первое звено: Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк (капитан) и Сергей Мозякин;

— второе звено: Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Кирилл Капризов;

— третье звено: Богдан Киселевич, Егор Яковлев, Сергей Широков, Николай Прохоркин и Александр Барабанов;

— четвёртое звено: Андрей Зубарев, Артём Зуб, Иван Телегин, Сергей Андронов, Сергей Калинин\Михаил Григоренко.

Начало матча — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что российских хоккеистов ждёт «жёсткий» разговор по поводу требований МОК о национальной принадлежности.