Южнокорейской гимнастке пришлось извиняться за лайк под фото Сотниковой в Instagram

Южнокорейской гимнастке Сон Ён Чжэ пришлось публично извиняться за то, что она поставила лайк под фотографией российской фигуристки Аделины Сотниковой в социальной сети Instagram.

Как сообщает Allkpop, южнокорейской гимпастке понравилось опубликованное Сотниковой фото где россиянка надкусывает золотую медаль, завоеванную на Олимпиаде 2014 года в Сочи, которое было сопровождено следующем сообщением: «Мечта всей жизни в руке и зубах, улыбка и огонь в глазах, а что же за этим все стоит? Знает только тот, кто всегда рядом был». Позже эта запись была удалена из аккуанта фигуристки.

Отмечается, что увидев лайк Сон Ён Чжэ под фото Сотниковой, южнокорейские болельщики начали обвинять свою спортсменку в предательстве, вынудив её временно закрыть свой аккаунт. Вскоре она восстановила свой профиль, и принесла извинения фанатам, но те продолжают её критиковать.

Ранее сообщалось, что «летающая лыжница» Аввакумова обратилась к болельщикам с просьбой поддержать её на ОИ-2018.