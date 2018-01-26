«Летающая лыжница» Аввакумова обратилась к болельщикам с просьбой поддержать её на ОИ-2018

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Лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова обратилась к болельщикам в преддверии старта зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Привет! Я — Ирина Аввакумова, и я выступаю за сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина. Я представляю свою страну на международных соревнованиях. Я выхожу на старт в любую погоду, в любом состоянии, в любое время. Я выкладываюсь на 100% на каждом старте, несмотря ни на что! И мне нужна ваша поддержка! Знаете анекдот: «Представляете, как они обрадуются, если мы не придём? — Да, надо идти»? Так вот, сейчас надо идти и выкладываться на все 100% и больше», — написала Аввакумова в своём Instagram.

Ранее в ФПЛДР сообщили, когда российские «летающие лыжники» отправятся на ОИ-2018.

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