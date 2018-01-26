В ФПЛДР сообщили, когда российские «летающие лыжники» отправятся на ОИ-2018
«Мужская сборная отправится в Южную Корею 4 февраля, а женская команда вылетит из Москвы 6-го числа», — приводит слова Дубровского «Р-спорт».
Россию в прыжках на лыжах с трамплина будут представлять Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.
Ранее в Федерации бобслея России сообщили, сколько мужских экипажей выступит на ОИ-2018.