В ФПЛДР сообщили, когда российские «летающие лыжники» отправятся на ОИ-2018

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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский сообщил, когда мужская и женская сборные России по прыжкам на лыжах с трамплина отправятся в Пхёнчхан на Олимпийские игры 2018 года.

«Мужская сборная отправится в Южную Корею 4 февраля, а женская команда вылетит из Москвы 6-го числа», — приводит слова Дубровского «Р-спорт».

Россию в прыжках на лыжах с трамплина будут представлять Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

Ранее в Федерации бобслея России сообщили, сколько мужских экипажей выступит на ОИ-2018.

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