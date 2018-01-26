В ФПЛДР сообщили, когда российские «летающие лыжники» отправятся на ОИ-2018

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский сообщил, когда мужская и женская сборные России по прыжкам на лыжах с трамплина отправятся в Пхёнчхан на Олимпийские игры 2018 года.