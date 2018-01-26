В Федерации бобслея России сообщили, сколько мужских экипажей выступит на ОИ-2018

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Президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, сколько мужских экипажей будет сформировано для выступления на предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«В Пхёнчхане у мужчин пока планируется два экипажа в двойках и один — в четвёрках. Максим Андрианов станет пилотировать и двойку, и четвёрку. Кто будет разгоняющими в двойках, пока точно не определено. Может быть, с Алексеем Стульневым будет Василий Кондратенко, а с Андриановым — Юрий Селихов», — приводит слова Зубкова ТАСС.

Он отметил, что федерации не удалось заполнить ещё одну заработанную квоту в соревнованиях четвёрок.

«В первой заявке, которую мы подавали в Олимпийский комитет России (ОКР), присутствовали спортсмены из двух четвёрок и двух двоек. Но МОК фамилии некоторых наших бобслеистов вычеркнул. И из оставшихся людей пришлось собирать состав», — добавил глава федерации.

Ранее ОКР опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.

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