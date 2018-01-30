Половина участников международных соревнований 2011 года по лёгкой атлетике употребляли допинг

Группа учёных, которая проводила анонимный опрос во время чемпионата мира по лёгкой атлетике и Панарабских игр в 2011 году, выяснила, что чуть меньше половины спортсменов употребляли допинг в течение последних 12 месяцев.

Исследователи действовали с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое не стало самостоятельно публиковать данные.

Один из исследователей, научный сотрудник Университета Северного Колорадо Джей Шаффер признался, что обнаруженные цифры удивили его.

«Предметом нашего исследования были два спортивных мероприятия международного уровня по лёгкой атлетике. По нашим оценкам, в первом и втором случаях допинг употребляли 44% и 57% спортсменов соответственно. Таких высоких показателей мы не ожидали. По итогам проведённого исследования могу охарактеризовать эту ситуацию не иначе как эпидемию. Получается, что половина участников международных соревнований по лёгкой атлетике употребляют тот или иной вид допинга. Это говорит о том, что в этой сфере назрела серьёзная проблема», — рассказал Шаффер в интервью RT.

Ранее Путин заявил, что обвинения против российских спортсменов основаны на показаниях «придурка» Родченкова.