Сноубордистка Илюхина объявила о завершении карьеры из-за беременности
Российская сноубордистка, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в параллельном гигантском слаломе Екатерина Илюхина приняла решение завершить спортивную карьеру.
- Екатерина Илюхина
- © Евгений Мальгавко / РИА Новости
Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Когда женщина узнаёт перед Олимпиадой о том, что она беременна, уже нереально выступить на Играх. Я не могу сейчас рисковать ни здоровьем, ни чем-то другим», — заявила Илюхина.
По словам спортсменки, она не планировала заранее, что завершит карьеру именно в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что сноубордистка Заварзина стала четвёртой в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Болгарии.
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