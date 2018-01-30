Сноубордистка Илюхина объявила о завершении карьеры из-за беременности

Российская сноубордистка, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в параллельном гигантском слаломе Екатерина Илюхина приняла решение завершить спортивную карьеру.

Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Когда женщина узнаёт перед Олимпиадой о том, что она беременна, уже нереально выступить на Играх. Я не могу сейчас рисковать ни здоровьем, ни чем-то другим», — заявила Илюхина.

По словам спортсменки, она не планировала заранее, что завершит карьеру именно в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что сноубордистка Заварзина стала четвёртой в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Болгарии.