Сноубордистка Заварзина стала четвёртой в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Болгарии

Россиянка Алёна Заварзина заняла четвёртое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в болгарском городе Банско.

В заезде за третье место российская спортсменка уступила немке Рамоне Хофмайстер. Победителем соревнований стала чешская сноубордистка Эстер Ледецкая, выигравшая в финале у представительницы Германии Селины Йорг. Екатерина Тудегешева показала пятый результат, Екатерина Хатомченкова — 13-й, Милена Быкова — 18-й, Наталья Соболева — 20-й, Екатерина Илюхина — 32-й, а Елизавета Салихова — 41-й. В мужских соревнованиях победу одержал канадец Джейси-Джей Андерсон. Вторым стал швейцарец Невин Гальмарини. Третий результат у Эдвина Коратти из Италии.

Лучшим из россиян стал Дмитрий Серсембаев, занявший восьмое место. Вик Уайлд стал 19-м, Валерий Колегов — 25-м, Константин Котов — 29-м, Дмитрий Логинов — 34-м. Константин Шипилов и Андрей Соболев не финишировали. Ранее Олимпийский комитет России опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.