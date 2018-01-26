Сноубордистка Заварзина стала четвёртой в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Болгарии

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Россиянка Алёна Заварзина заняла четвёртое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в болгарском городе Банско.

В заезде за третье место российская спортсменка уступила немке Рамоне Хофмайстер.

Победителем соревнований стала чешская сноубордистка Эстер Ледецкая, выигравшая в финале у представительницы Германии Селины Йорг.

Екатерина Тудегешева показала пятый результат, Екатерина Хатомченкова — 13-й, Милена Быкова — 18-й, Наталья Соболева — 20-й, Екатерина Илюхина — 32-й, а Елизавета Салихова — 41-й.

В мужских соревнованиях победу одержал канадец Джейси-Джей Андерсон. Вторым стал швейцарец Невин Гальмарини. Третий результат у Эдвина Коратти из Италии.
Лучшим из россиян стал Дмитрий Серсембаев, занявший восьмое место. Вик Уайлд стал 19-м, Валерий Колегов — 25-м, Константин Котов — 29-м, Дмитрий Логинов — 34-м. Константин Шипилов и Андрей Соболев не финишировали.

Ранее Олимпийский комитет России опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.

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