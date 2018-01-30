ОКР о заявлении Родченкова: придумать и сказать можно что угодно

Руководитель информационной службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов на просьбу прокомментировать последние заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что «придумать и сказать можно что угодно».

«Ну, послушайте, я даже не знаю, как на это реагировать. А завтра Родченков скажет, что марсиане прилетали. Он чего только не говорил, он такое говорил, что уже смешно даже реагировать на это. Если кому-то нужно, чтобы в это поверили, — в это обязательно кто-то поверит. Придумать и сказать можно что угодно — сейчас время такое», — заявил он в разговоре с ФАН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал клеветой слова Родченкова о якобы причастности российского лидера Владимира Путина к ситуации с допингом.