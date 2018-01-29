«Химки» обыграли «Автодор» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ, Швед набрал 21 очко

Подмосковные «Химки» на своей площадке переиграли саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 88:75. Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко. В составе «Автодора» 16 очков набрал Шакил Маккиссик. После 12 матчей «Химки» с семью победами идут на пятом месте, «Автодор» с шестью победами расположился на шестой строчке. Ранее «Локомотив-Кубань» разгромил в гостях «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.