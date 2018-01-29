«Химки» обыграли «Автодор» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ, Швед набрал 21 очко

Короткая ссылка
Подмосковные «Химки» на своей площадке переиграли саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 88:75.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко.

В составе «Автодора» 16 очков набрал Шакил Маккиссик.

После 12 матчей «Химки» с семью победами идут на пятом месте, «Автодор» с шестью победами расположился на шестой строчке.

Ранее «Локомотив-Кубань» разгромил в гостях «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Баскетбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru