«Локомотив-Кубань» разгромил в гостях «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» в гостях одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счётом 75:49.
Самым результативным в составе победителей стал Фрэнк Элегар, набравший 15 очков.
В составе «Енисея» дабл-дабл (14 очков и 10 подборов) на счету Александра Гудумака.
После 13 туров «Локомотив-Кубань» с 11 победами идёт на первом месте, «Енисей» с тремя победами расположился на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что рэпер Баста выступит на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.
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