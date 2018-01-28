«Локомотив-Кубань» разгромил в гостях «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» в гостях одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 75:49.

Самым результативным в составе победителей стал Фрэнк Элегар, набравший 15 очков.

В составе «Енисея» дабл-дабл (14 очков и 10 подборов) на счету Александра Гудумака.

После 13 туров «Локомотив-Кубань» с 11 победами идёт на первом месте, «Енисей» с тремя победами расположился на 11-й строчке.

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