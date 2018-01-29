Футболист Тарасов обвенчался со своей третьей женой
Полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Тарасов обвенчался со своей женой — моделью Анастасией Костенко.
Тарасов и Костенко принесли друг другу клятвы верности в московском храме Сорока Севастийских мучеников.
Торжественную церемонию в честь венчания вели певец Николай Басков и модель Виктория Лопырёва.
Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» и сборной России Тарасов женился в третий раз.
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