Футболист Тарасов обвенчался со своей третьей женой

Полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Тарасов обвенчался со своей женой — моделью Анастасией Костенко.

Тарасов и Костенко принесли друг другу клятвы верности в московском храме Сорока Севастийских мучеников. Будьте счастливы @kostenko.94 @tarasov23 ❤️ #тарасовы #семья #венчание #москва Публикация от Только Для Настоящих😜😘 (@rasulova_valentina) Янв 29, 2018 at 5:59 PST Торжественную церемонию в честь венчания вели певец Николай Басков и модель Виктория Лопырёва. Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» и сборной России Тарасов женился в третий раз.