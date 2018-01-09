Футболист «Локомотива» и сборной России Тарасов женился в третий раз

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко.

Об этом 30-летний футболист сообщил в Instagram, подписав фотографию: «Тарасовы. Пишите что хотите, нам всё равно. Мы счастливы».

Для Тарасова этот брак стал третьим.

Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива» Эдер согласен вернуться в «Лилль» досрочно.

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