Футболист «Локомотива» Эдер согласен вернуться в «Лилль» досрочно

Агент португальского нападающего «Локомотива» Эдера заявил, что его клиент согласен вернуться во французский «Лилль» досрочно.

Эдер арендован «Локомотивом» у французского клуба до конца сезона-2017/18.

«Эдеру нравится в «Локомотиве». Он снова начал забивать. Но позиция вполне чёткая. Если оба клуба договорятся о прекращении аренды, Эдер будет согласен», — приводит L’Equipe слова агента, не называя его имени.

В нынешнем сезоне португалец провёл за железнодорожников девять матчей, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что «Лилль» хочет вернуть Эдера из аренды в «Локомотиве».