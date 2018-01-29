Российский паралимпиец будет дисквалифицирован с ОИ-2018 в случае нарушения нейтрального статуса

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Паралимпийский спортсмен из России будет дисквалифицирован на Паралимпийских играх в Пхёнчхане в случае нарушений условий выступления в нейтральном статусе.

Нейтральные спортсмены не имеют права размещать национальные флаги, петь гимн России, а также наносить на форму и инвентарь российскую символику, сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета (МПК).

В случае нарушения правил МПК нейтральный атлет будет дисквалифицирован и отстранён от участия в Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018.

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