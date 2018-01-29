Российский паралимпиец будет дисквалифицирован с ОИ-2018 в случае нарушения нейтрального статуса
Нейтральные спортсмены не имеют права размещать национальные флаги, петь гимн России, а также наносить на форму и инвентарь российскую символику, сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета (МПК).
В случае нарушения правил МПК нейтральный атлет будет дисквалифицирован и отстранён от участия в Олимпийских играх.
Ранее сообщалось, что российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018.