В составе российской делегации на ОИ-2018 поедет 80 тренеров

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список тренеров, которые поедут на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в составе российской делегации.

Reuters