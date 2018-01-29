В составе российской делегации на ОИ-2018 поедет 80 тренеров
Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список тренеров, которые поедут на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в составе российской делегации.
- Reuters
Всего в список вошли 80 тренеров, сообщает официальный сайт ОКР.
Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал специалистов, которые представят команду «олимпийские атлеты из России».
Ранее ОКР опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.
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