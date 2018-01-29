Футболист «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника

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Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о дисквалификации защитника лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Артура Масуаку на шесть матчей.

Об этом сообщает пресс-служба FA.

Поводом для такого решения стал инцидент во время матча 1/16 финала Кубка Англии с «Уиган Атлетик». 24-летний француз был отстранён за плевок в полузащитника команды-соперника Ника Пауэлла. Арбитр матча видел данный эпизод, и Масуаку, получив прямую красную карточку, покинул поле.

Ранее сообщалось, что судья матча восемь раз использовал систему видеопомощи арбитрам во время игры «Ливерпуль» — «Вест Бромвич».

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