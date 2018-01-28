Арбитр восемь раз использовал систему видеопомощи арбитрам во время матча «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»

Арбитр матча 1/16 финала Кубка Англии по футболу между «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» Крейг Поусон восемь раз прибегал к помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR).

После просмотра видеоповторов Поусон отметил третий гол «Вест Бромвича» и назначил пенальти в пользу «Ливерпуля», дважды проверив себя во время данного эпизода. Арбитру потребовалось четыре минуты, чтобы принять решение.

Как сообщает Daily Mail, Крис Фой, который в 2015 году завершил судейскую карьеру, после матча поддержал коллегу, заявив, что в будущем просмотр видеоповторов будет занимать меньше времени.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уступил «Вест Бромвичу» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.