«Ливерпуль» уступил «Вест Бромвичу» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу

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«Ливерпуль» дома уступил «Вест Бромвичу» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу гостей.

Голы в составе хозяев забили Роберто Фирмино (5-я минута) и Мохаммед Салах (78-я минута).

У «Вест Бромвича» дублем отметился Джей Родригес (7-я и 11-я минуты). Ещё один мяч в собственные ворота отправил защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип (45-я минута).

Ранее «Тоттенхэм» в гостях разошёлся миром с «Ньюпортом» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

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