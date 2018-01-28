«Ливерпуль» уступил «Вест Бромвичу» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу

«Ливерпуль» дома уступил «Вест Бромвичу» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу гостей.

Голы в составе хозяев забили Роберто Фирмино (5-я минута) и Мохаммед Салах (78-я минута).

У «Вест Бромвича» дублем отметился Джей Родригес (7-я и 11-я минуты). Ещё один мяч в собственные ворота отправил защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип (45-я минута).

Ранее «Тоттенхэм» в гостях разошёлся миром с «Ньюпортом» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.