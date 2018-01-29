Заседание исполкома Олимпийского комитета России состоится 31 января

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что заседание исполкома организации состоится 31 января.

«Исполком ОКР состоится в среду. На нём будут обсуждаться вопросы участия наших спортсменов в Играх», — приводит слова Жукова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.

Ранее в ОКР сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в ОИ-2018

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