Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге

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Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла квалифицироваться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.

В финале квалификации Вихлянцева проиграла словачке Виктории Кузьмовой. Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счётом 2:6, 5:7.

Ранее сообщалось, что Каролина Возняцки возглавила мировой рейтинг теннисисток WTA.

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