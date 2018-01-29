Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира WTA в Санкт-Петербурге

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла квалифицироваться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.

В финале квалификации Вихлянцева проиграла словачке Виктории Кузьмовой. Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счётом 2:6, 5:7. Ранее сообщалось, что Каролина Возняцки возглавила мировой рейтинг теннисисток WTA.