Паралимпийский чемпион Ашапатов: готовы бороться и побеждать на Паралимпиаде-2018

Четырёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов прокомментировал в беседе с RT разрешение Международного паралимпийского комитета (МПК) участвовать российским спортсменам в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

«Повезло немного больше, чем перед играми в Рио-де-Жанейро. Тогда нас вообще не допустили ни под каким статусом, поэтому здесь уже чувствуется прогресс в отношении МПК к России. Даже участие под индивидуальным статусом — это динамика добрых отношений. К следующим играм в Токио, я думаю, мы должны поехать в качестве спортсменов от России. 1 февраля будет расширенное заседание, где обсудят все эти вопросы и условия с тренерами и спортсменами. Паралимпийцы прошли отбор, вели серьёзную подготовку. На данный момент готовы бороться и побеждать, пусть их проверяют хоть по 100 раз на день. Но надо всем доказать, что в России — самые чистые спортсмены», — отметил Ашапатов.

Ранее пресс-служба МПК сообщила, что комитет отказал Паралимпийскому комитету России в восстановлении членства в организации, но позволил спортсменам выступить на зимней Паралимпиаде-2018 в качестве нейтральных атлетов.

