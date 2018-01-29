В Госдуме прокомментировали участие российских спортсменов в Паралимпиаде под нейтральным флагом

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с RT поделился мнением об участии российских спортсменов в Паралимпиаде-2018 в качестве нейтральных атлетов.

«То, что российские паралимпийцы будут участвовать в играх, — это очень хороший и позитивный момент. Ещё буквально вчера об этом можно было только мечтать. Другой вопрос, что Международный паралимпийский комитет (МПК. — RT) не сам решает вопросы, а смотрит в рот МОК. Конечно, если спортсмены будут выступать без триколора, повторится история с нашими олимпийцами — это кощунственно, бездушно и опять ничем не подтверждено, не доказано и не аргументировано. Но сейчас мы будем срочно готовить спортсменов к Играм, хотя ни на минуту и не останавливали этот процесс, мы всё-таки надеялись на здравый разум господ из паралимпийского комитета», — сказал он.

Также депутат обратил внимание на то, что предыдущее руководство МПК категорически возражало против участия в играх российских спортсменов.

«Новое руководство паралимпийского комитета сделало всё правильно. Промежуточное решение комитет принял: «ни нашим, ни вашим». В современном спорте это, конечно, неприемлемо и недопустимо. Но ситуация такова, что мы её принимаем как есть. Теперь самое главное — чтобы не повторились те же фокусы, которые устраивал олимпийский комитет с нашими спортсменами, тренерами, с техническим персоналом, которых не допустили до Олимпийских игр. Я думаю, что подобные финты возможны и с нашими паралимпийцами. Я очень надеюсь, что МПК будет на голову выше своих коллег из олимпийского комитета и отнесётся к нашим паралимпийским героям с уважением и пониманием», — отметил депутат.

Ранее пресс-служба МПК сообщила, что комитет отказал Паралимпийскому комитету России в восстановлении членства в организации, но позволил спортсменам выступить на зимней Паралимпиаде-2018 в качестве нейтральных атлетов.